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Поездка Си Цзиньпина в Россию уменьшила вероятность ядерной войны, - Боррель

25 мартa, 2023 суббота
15:43
Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил журналистам, что встреча лидера КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным снизила вероятность ядерной войны

Об этом пишут Financial Times.

Жозеп Боррель заявил журналистам, что президент Си Цзиньпин "очень, очень четко" дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что он не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на мирный план Китая по Украине из 12 пунктов, осуждающий его использование.

"Важно то, что этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они (китайцы, – ред.) дали это очень, очень четко понять", – сказал Боррель.

Несмотря на предупреждение со стороны США о том, что Пекин планирует послать оружие своему союзнику, Боррель заявил, что нет доказательств этого. "Они не пересекли ни одной красной линии", - сказал он, добавив, что Китай не "полностью присоединился к России".

Боррель сказал, что поедет в Китай "в скором времени". Его визит состоится после визитов трех других чиновников ЕС. Педро Санчес, премьер-министр Испании, отправится в Китай на следующей неделе; президент Франции Эмманюэль Макрон поедет за ним через неделю, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен будет сопровождать его в течение части поездки.

  • Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
  • 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
  • 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
Россия
Китай
Владимир Путин
война с Россией
ядерная безопасность
США
Жозеп Боррель
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