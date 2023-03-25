Поездка Си Цзиньпина в Россию уменьшила вероятность ядерной войны, - Боррель

Об этом пишут Financial Times.

Жозеп Боррель заявил журналистам, что президент Си Цзиньпин "очень, очень четко" дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что он не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на мирный план Китая по Украине из 12 пунктов, осуждающий его использование.

"Важно то, что этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они (китайцы, – ред.) дали это очень, очень четко понять", – сказал Боррель.

Несмотря на предупреждение со стороны США о том, что Пекин планирует послать оружие своему союзнику, Боррель заявил, что нет доказательств этого. "Они не пересекли ни одной красной линии", - сказал он, добавив, что Китай не "полностью присоединился к России".

Боррель сказал, что поедет в Китай "в скором времени". Его визит состоится после визитов трех других чиновников ЕС. Педро Санчес, премьер-министр Испании, отправится в Китай на следующей неделе; президент Франции Эмманюэль Макрон поедет за ним через неделю, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен будет сопровождать его в течение части поездки.