Поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины, - ГУР
Визит российского президента Владимира Путина в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По его словам, любая поездка Путина отслеживается по всем рискам, которые она может нести.
Однако Юсов отметил, что сегодня Россия для всех - сырьевой придаток, так что если ее представителей куда-то приглашают, то это так и расценивают.
"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации", – добавил представитель ГУР.
Он подчеркнул, что Украина не только следит за событиями, но и отрабатывает разные сценарии по дальнейшему развитию ситуации.
- Напомним, во вторник, 17 октября, Путин прибыл в Пекин. Он участвует в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
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