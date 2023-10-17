Поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины, - ГУР

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, любая поездка Путина отслеживается по всем рискам, которые она может нести.

Однако Юсов отметил, что сегодня Россия для всех - сырьевой придаток, так что если ее представителей куда-то приглашают, то это так и расценивают.

"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации", – добавил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что Украина не только следит за событиями, но и отрабатывает разные сценарии по дальнейшему развитию ситуации.