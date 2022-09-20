Поездка депутатов AFD к оккупированному Востоку Украины – это поддержка войны на уничтожение, – посол Мельник
Посол Андрей Мельник назвал запланированную поездку депутатов ультраправой "Альтернативы для Германии" на оккупированные территории Украины поддержкой войны и уголовным преступлением
Об этом он написал в своем Twitter.
"На следующей неделе депутаты посетят оккупированный Москвой Восток Украины в поддержку российской войны на уничтожение. Это уголовное преступление (подстрекательство к преступлению агрессии)", – пишет посол Украины в Германии.
- Напомним, группа депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) хочет поехать в Россию и "на Восток Украины".
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