Поездка депутатов AFD к оккупированному Востоку Украины – это поддержка войны на уничтожение, – посол Мельник

Об этом он написал в своем Twitter.

"На следующей неделе депутаты посетят оккупированный Москвой Восток Украины в поддержку российской войны на уничтожение. Это уголовное преступление (подстрекательство к преступлению агрессии)", – пишет посол Украины в Германии.

Напомним, группа депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) хочет поехать в Россию и "на Восток Украины".

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