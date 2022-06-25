Поезда в Перемышль едут с задержкой до 12 часов, - Укрзализныця
Укрзализныця предупреждает, что поезда из Киева и Одессы в Перемышль едут с задержкой около 12 часов
Об этом сообщает пресс-служба в телеграме.
"В связи с повреждением контактной сети на польской железной дороге поезда №35/36 Одесса - Перемышль и №54/53 Киев - Перемышль задерживаются", - говорится в сообщении.
В 13:00 было известно, что поезда прибудут на конечную станцию с задержкой до 5 часов.
"Приносим извинения за неудобства и работаем вместе с польскими коллегами над организацией пересадок и как можно более быстрым возобновлением движения в направлении Перемышля", - добавили в ведомстве.
По состоянию на 18:00 поезд задерживается почти на 12 часов. Также известно о задержке отправки поезда из Перемышля.
"Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге: сейчас в очереди на границе 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля. Таким образом, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют почти 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев", - добавили в Укрзализныце.
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