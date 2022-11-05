Поезда Укрзализныци начинают курсировать по четырем новым направлениям
В Украине с 5 ноября начали курсировать поезда по четырем новым направлениям
Об этом сообщили в telegram Укрзализныци.
"Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев - Кишинев, Киев - Перемышль, Одесса - Краматорск, Жмеринка - Хутор-Михайловский начинают движение сегодня", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, расписания будут обнародованы в ближайшие дни.
- Также известно, что "Бойковский экспресс" сообщением Киев-Славско перешел на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня.
- Кроме того, во Франковск из Ужгорода будет курсировать поезд через Румынию.
- В пятницу, 4 ноября, Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов. Проезд в нем бесплатный.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное