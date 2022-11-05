Поезда Укрзализныци начинают курсировать по четырем новым направлениям

Об этом сообщили в telegram Укрзализныци.

"Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев - Кишинев, Киев - Перемышль, Одесса - Краматорск, Жмеринка - Хутор-Михайловский начинают движение сегодня", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, расписания будут обнародованы в ближайшие дни.

Также известно, что "Бойковский экспресс" сообщением Киев-Славско перешел на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня.

Кроме того, во Франковск из Ужгорода будет курсировать поезд через Румынию.

В пятницу, 4 ноября, Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов. Проезд в нем бесплатный.

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