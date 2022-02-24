Поезда "Укрзалізниці" восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, возможны замедления и остановки из соображений безопасности
Укрзалізниця сообщает, что все поезда в и из столицы курсируют по графику, поезда в восточном направлении могут останавливаться из соображений безопасности
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця сообщает, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику. Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями", - говорится в сообщении.
Укрзализныця просит пассажиров следить за официальной информацией в Telegram-канале и на вокзалах. Также прибывать на посадку за 30 минут до графиковой отправки.
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