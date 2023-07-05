Поезда перемышльского направления задерживаются почти на 6 часов: УЗ назвала причину
В среду, 5 июля, поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются почти на 6 часов из-за травмирования человека на путях близ Перемышля в Польше
Об этом сообщает Укрзализныця.
"Из-за травмирования человека на пути вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются", - говорится в сообщении.
По состоянию на 08:00 следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:
- 716/715 Перемышль – Киев +5:52
- 32/31 Перемышль - Запорожье +4:24
- 54/53 Перемышль – Киев +5:40
- 36/35 Перемышль – Одесса +5:40
- 37/38 Ужгород – Одесса +3:41
- 705/706 Киев - Перемышль +1:39
В то же время 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.
- 27 июня Укрзализныця запустила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев – Львов. Билеты уже доступны для покупки.
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