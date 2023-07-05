Об этом сообщает Укрзализныця.

"Из-за травмирования человека на пути вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

716/715 Перемышль – Киев +5:52

32/31 Перемышль - Запорожье +4:24

54/53 Перемышль – Киев +5:40

36/35 Перемышль – Одесса +5:40

37/38 Ужгород – Одесса +3:41

705/706 Киев - Перемышль +1:39

В то же время 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.