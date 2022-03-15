Поезда не будут останавливаться: станцию метро "Лукьяновская" повредило взрывной волной (ФОТО)

Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем телеграм-канале.

"Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения", - говорится в сообщении.



Также в метрополитене сообщили, как будут ходить поезда метро сегодня, 15 марта.

Движение по красной линии организовано от "Шулявской" до станции "Университет".

По синей линии поезда курсируют от "Героев Днепра" до станции "Теремки", без остановки на станциях "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого"

Зеленая линия работает от станции "Сырец" до "Выдубичи", без остановки на станциях: "Лукьяновская", "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Напомним, сегодня ранним утром в Киеве произошел ряд взрывов, воздушная тревога работала почти 3 часа. Один из снарядов попал в многоэтажку в Подольском районе.

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