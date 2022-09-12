Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмме.

"По состоянию на 07:30 частично обесточенной остается Харьковщина, однако рейсы между Харьковом и Киевом следуют согласно расписанию, отправление поездов Интерсити+ также состоится по графику", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время опаздывают поезд №7 Харьков – Одесса (на 36 мин) и №1 Харьков – Ивано-Франковск (на 48 мин).

"Пригородные рейсы электропоездов к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодняшний день отменены", - пишет Укрзализныця.

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры 11 сентября в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживались поезда из Сум и Сум, Полтавы и Киева.

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