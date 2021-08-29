Поезда из Запорожья задерживаются на 2 часа

Они будут двигаться через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1, передает Еспресо.TV .



Как отмечает Укрзализныця, ожидается задержка в 2 часа следующих поездов:



№72 Киев - Запорожье,



№142 Мариуполь - Одесса,



№120 Запорожье - Львов,



№119 Львов - Запорожье,



№116 Киев - Бердянск.





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