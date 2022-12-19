Поезд святого Николая отправился в первый рейс на деоккупированные территории Украины

Об этом сообщила Укрзализныця.

Отмечают, что три рейса этого поезда привезут подарки детям на деоккупированных территориях Донбасса, Харьковщины, а также в Николаев и Херсон. В общей сложности доставят 33 тыс. подарков.

В поезде будет размещена "железная резиденция" святого Николая. Поэтому, кроме подарков, дети смогут увидеть театрализованное представление в специально обустроенном вагоне.

"Украинское небо в этом году закрыто для полета саней с подарками, поэтому святой Николай прибудет на поезде Укрзализныци. Железной дороги, которая в этом году спасла более 1 миллиона детей, но сегодня кроме спасения везет праздник. И этот праздник состоится по графику, ведь именно ради счастливых глаз наших детей мы и продолжаем движение как официальный перевозчик святого Николая", - сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Поезд святого Николая – это совместный проект ЮНИСЕФ и Укрзализныци. Они также сотрудничают с военно-гражданскими администрациями. Именно им передадут часть подарков, поскольку понимают, что не все дети смогут прийти на станцию встретить Поезд. Далее ВГА напрямую распределит подарочные наборы по списку между детьми младше 10 лет.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отмечает, что права 7 млн украинских детей нарушаются ежедневно. Поэтому организация работает над тем, чтобы сократить пробел между детскими мечтами и реальностью.

"Праздничный поезд Укрзализныци - это проект очень созвучный главному лозунгу ЮНИСЕФ - "для каждого ребенка". Этот поезд везет надежду, радость и детство в регионы, которые больше всего пострадали от войны и где дети больше всего ждут чуда", - сказал Шахин.

Точное время прибытия Поезда святого Николая может меняться по причинам безопасности. Объявлять его военно-гражданские администрации непосредственно в регионах. Прибытие первого рейса ожидается в Донецкой области утром 20 декабря.

19 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.