Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .

"Первая остановка на пути Святого Миколая - Славянск. Сотни детей на платформе, зажигательные танцы с помощниками Николаева, ну и, конечно же, подарки", - пишет пресс-служба.

В резиденции Миколая – вагоне – елка, украшенная сине-желтыми игрушками, камин и рождественская отделка.

Детали маршрута не разглашаются по причинам безопасности.

Также поезд Святого Миколая посетил и детей в городе Краматорск.

Эта поездка продлится около 5 дней, за это время поезд объедет четыре прифронтовых области, в частности доставит подарки детям на деоккупированных территориях Донбасса, Харьковщины, а также в Николаев и Херсон. В общей сложности доставят 33 тысячи пакетов.

19 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Миколая.