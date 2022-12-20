Поезд святого Миколая посетил прифронтовые города Украины
20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Миколая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях
Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .
"Первая остановка на пути Святого Миколая - Славянск. Сотни детей на платформе, зажигательные танцы с помощниками Николаева, ну и, конечно же, подарки", - пишет пресс-служба.
В резиденции Миколая – вагоне – елка, украшенная сине-желтыми игрушками, камин и рождественская отделка.
Детали маршрута не разглашаются по причинам безопасности.
Также поезд Святого Миколая посетил и детей в городе Краматорск.
Эта поездка продлится около 5 дней, за это время поезд объедет четыре прифронтовых области, в частности доставит подарки детям на деоккупированных территориях Донбасса, Харьковщины, а также в Николаев и Херсон. В общей сложности доставят 33 тысячи пакетов.
- 19 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.
- В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Миколая.
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