Поезд с войны. Что делать, если рядом в маршрутке боец из Донбасса

Итак, вы в курсе, как бойца 23 отдельного стрелкового батальона Виктора Якименко выставили в тамбур, потому что от него плохо пахло. Плохо пахло, потому что человек несколько месяцев воевал на Донбассе. Который не похож на египетский курорт. Пахло, потому что человек ехал в короткий отпуск к своей семьи прямо с фронта.

Двое размаженных попутчиков в скинне-джинсах пожаловались проводнице, что от воина из окопов под Бахмутом плохо пахнет. И очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет. Там Якименко простоял на ногах 7 часов.

"Укрзализныця" в лице одного из топов Александра Петровского попыталась разрулить ситуацию - постом с объяснением, обещаниями уже завтра провести тренинг для проводников, как разруливать такие скандалы. Но неприятный осадок остался.

Люди в форме с несвежим окопным запахом наша обыденность. Их много уезжает домой с фронтов в короткие отпуска. И большое спасибо им за труд и то, что живы. Поэтому, если вы набриолиненное напомаженное существо — и рядом с васми сядет человек в потертой форме, то просто сомкните рот. Это лучшая награда для таких, как Виктор Якименко, который с первых дней великой войны находится в самых злейших зарубах. Вот что говорят о нем собратья.

А вот и позиции 23-го отдельного стрелкового батальона на Донбассе.

Вы видите здесь пять звездочек, джакузи, кондиционер и официантов с коктейлями? Я – нет.

5 ноября в Киеве случилась еще одна гадкая история. Военного медика 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Таню Лисицыну со скандалом чуть не выгнали из маршрутки из-за того, что у водителя не было сдачи из 200 гривен.

Девушка сейчас находится на лечении в госпитале, поэтому ей нужно было посетить аптеку. Туда она дошла пешком, а обратно решила подъехать маршруткой из-за плохого самочувствия.

Медик зашла в транспорт и дала водителю 200 гривен, ведь не собиралась ехать бесплатно. Однако оказалось, что у него в 16:00 не было сдачи, после чего и начался скандал.

Завершилось это тем, что собратья девушки решили вежливо объяснить водителю, почему не следует оскорблять женщин.

Как и в случае с Якименко — чувствительного водителя оскорбила потертая форма и изношенный рюкзак Тани. За это она услышала тираду, как "задолбали эти бомжи и нищеброды".

За два месяца до этого в Днепре водитель 152-й маршрутки намеренно не подобрал с остановки военнослужащего.

Около восьми часов утра на остановке ж/м Победа-3 маршрутчик не взял в салон парня в военной форме, поскольку тот имеет право ехать в общественном транспорте бесплатно.

"На остановке общественного транспорта военный по форме с рюкзаком подходит к двери маршрутки (Мерседес Спринтер) 152-го маршрута, направляющейся на вокзал и в тот момент авто набирает скорость и убегает. Остановка полна людьми, которые на это смотрят, некоторые даже улыбаются" , – возмущается военнослужащий Сергей.

Летом полковник вооруженных сил, офицер Генерального штаба и военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" обнародовал эпическое кино из Черкасской маршрутки.

Пенсионерка набросилась на военнослужащего в общественном транспорте, обвинив, что тот воюет за деньги. По ее мнению, этот "хам" заключил контракт и получает 150 тысяч гривен.

"Ты за деньги воюешь, а мы за зарплату", - взывала на всю маршрутку бабушка. Интересно, что ко всему этому она была одета в вышиванку. Декоративная патриотка, которая не знает как на самом деле борется за независимость.

Хочется думать, что такие позорные случаи больше исключения, чем устоявшееся поведение. "Я Вас туда не посылала" и "фу, это же нацики из Азова" стало в разы меньше. Появилась благодарность, очень часто близкий человек в армии за мобилизацией — и это разбивает иллюзии, как именно достаются фронтовые деньги. И куда они идут в первую очередь. Но есть над чем работать — если вы в условном Киеве или Днепре можете ехать в маршрутке, поезда без оккупантских блокпостов и фильтрационных лагерей — это полностью заслуга ВСУ. Тех же людей с фронтов, которые могут плохо пахнуть, у которых потертая одежда и рюкзаки рассыпаются на ходу.

Наконец, такая наша обыденность в привокзальных маршрутках, в прифронтовых поездах встречать и провожать. Каждый раз со слезами на глазах как в последний раз. И когда несвежий человек едет из окопов рядом с Вами, меньше всего, что можно сделать — просто закрыть рот. Или, если есть совесть и благодарность — спросить, нужно ли воину помощь, есть ли у него возможность позавтракать, заплатить за кофе, есть ли где принять душ.

В поездах с войны не ковыряйте нервы тех, кто раздражает вас несвежестью. Воинам, беженцам, вырвавшимся из ада концлагерей по-новому. Придет время победы и все будут чисты, свежи и в лучшей одежде. И чем-то пшикнутся. И будут радоваться по-настоящему выболенной победе вместе. Хамы из маршруток и мужики в скини этого не поймут. Но главное, чтобы мы это знали.