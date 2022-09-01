Об этом сообщили в телеграме Укрзализныци.

"Поезд №716 Перемышль - Киев отправился с задержкой 6 ч 27 мин из-за опоздания польских поездов с украинскими пассажирами на пересадку", - подчеркнули в сообщении.

22 августа также опаздывали поезда из Перемышля в украинские города из-за задержки польского поезда.

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