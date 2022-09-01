Поезд Перемышль - Киев отправился с задержкой на 6,5 часа
Поезд №716 Перемышль – Киев отправился с задержкой 6 часов 27 мин из-за опоздания польских поездов
Об этом сообщили в телеграме Укрзализныци.
"Поезд №716 Перемышль - Киев отправился с задержкой 6 ч 27 мин из-за опоздания польских поездов с украинскими пассажирами на пересадку", - подчеркнули в сообщении.
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22 августа также опаздывали поезда из Перемышля в украинские города из-за задержки польского поезда.
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