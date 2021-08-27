Поезд "Одесса - Кишинев" возобновляет курсирование, остановленное в марте 2020 года
Молдовская железная дорога сообщила о возобновлении курсирования пассажирского дизель-поезда "Одесса - Кишинев - Одесса", который не курсировал больше года из-за карантина
Об этом говорится на сайте перевозчика .
"По согласованию ГП "Молдовская железная дорога" с АО "Укрзализныця" с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда "Одесса - Кишинев - Одесса" с отправлением из Одессы в 18:36, прибытием в Кишинев в 22:33, отправлением из Кишинева в 7:09 , прибытием в Одессу в 10:55. Поезд будет курсировать ежедневно ", - говорится в сообщении.
Его запустили в марте 2018 года. Он давал возможность доехать в Молдову меньше чем за 4 часа.
В марте 2020 года из-за коронавируса перевозки приостановили.
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