Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

"Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня. Для пассажиров организуют бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения путешествия.

Укрзализныця добавляет, что 94 поезда продолжают движение по графику.