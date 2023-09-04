Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"
Утром понедельника, 4 сентября, Укрзализныця объявила о существенной задержке поезда 54 Одесса-Днепр в связи с внештатной ситуацией в Одесской области
Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.
"Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня. Для пассажиров организуют бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения путешествия.
Укрзализныця добавляет, что 94 поезда продолжают движение по графику.
- Накануне, 3 сентября, в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
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