Поезд-мини-госпиталь начал курсировать в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Сообщается, что в транспорте обустроили вагон интенсивной терапии.



"На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено почти 300 пациентов вместе с членами их семей", - говорится в сообщении.



Добавляют, что проект поддержала благотворительная организация "Врачи без границ" и "Укрзализныця".



"Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда.



Сейчас есть потребности в медсестрах/медбратах интенсивной терапии. Если вы заинтересованы в предложении, можно отправить резюме и на электронную почту [email protected]

Напомним, 11 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что часть пуль, которые черниговские врачи извлекли из раненых, будут доказательством в судах о преступлениях оккупантов в Украине.



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