Поезд-мини-госпиталь начал курсировать в Украине
В Украине начал курсировать эвакуационный медицинский поезд. Транспорт поможет эвакуировать из "горячих" областей Украины травмированных людей
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что в транспорте обустроили вагон интенсивной терапии.
"На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено почти 300 пациентов вместе с членами их семей", - говорится в сообщении.
Добавляют, что проект поддержала благотворительная организация "Врачи без границ" и "Укрзализныця".
"Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда.
Сейчас есть потребности в медсестрах/медбратах интенсивной терапии. Если вы заинтересованы в предложении, можно отправить резюме и на электронную почту [email protected]
Напомним, 11 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что часть пуль, которые черниговские врачи извлекли из раненых, будут доказательством в судах о преступлениях оккупантов в Украине.
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