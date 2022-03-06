Поезд Киев-Рахов задержится на 3 часа из-за обстрела перед станцией "Коростень"

Об этом сообщает Укрзализныця.



"Только что перед станцией Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд №95 Киев-Рахов задержится на 3 часа: поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений подвижного состава нет", - говорится в сообщении.



В УЗ добавили, что следующие поезда дальнего сообщения сегодня будут следовать обходным путем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb