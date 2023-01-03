Поезд Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год
Запущенный в ноябре 2022 года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год
Об этом информирует Укрзализныця .
Международный туристический портал Lonely Planet включил в список лучших поездов украинский №351/352 Киев — Кишинев.
"Непрерывная работа – не просто работа, но работа более или менее по графику украинских железных дорог была символом стойкости в течение жестокого российского вторжения. И хотя пройдет некоторое время, прежде чем путешественники из-за пределов Украины снова смогут сесть на поезд в ее дерзкую столицу, возобновление этого сообщения в ноябре после 24 лет можно только приветствовать", – отмечают в Lonely Planet.
Этот маршрут называют "Поездом Победы".
Поезд останавливается также на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой.
"Радуемся такому вниманию к нашему поезду и с радостью принимаем на борту наших поездов как украинцев, так и зарубежных друзей", - пишет пресс-служба Укрзализныци.
- 5 ноября в Укрзализныце сообщили о запуске 4 новых рейсов: Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский.
- В приложении доступны билеты в Польшу на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву и в Молдову - поезд №351/352 Киев – Кишинев.
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