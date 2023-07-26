Об этом информирует Укрзализныця.

"Популярность нового сообщения Херсон - Киев - Славянск, которое мы ввели 2 недели назад, превзошла наши ожидания, поэтому продолжаем маршрут поезда в Краматорск", - пишет пресс-служба.

Из Киева поезд по-прежнему будет отправляться по нечетным числам в 20:42, делать остановку в Славянске с 08:15 до 08:20 и прибывать в Краматорск в 08:38.

В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться по четным числам в 09:26, Славянск 09:42-09:47, прибытие в Киев в 20:30.

Продолженным маршрутом поезд №101/102 Херсон - Киев - Славянск впервые отправится в рейс 5 августа из Херсона и Киева, а 6 августа - из Краматорска.

Билеты в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах Укрзализныци.

Сообщается, что в Донецкую область курсируют поезда №712 Киев — Краматорск, №192 Одесса — Краматорск и №104 Львов — Краматорск.