Поезд Херсон - Киев - Славянск будет доезжать в Краматорск
5 августа впервые отправится в рейс поезд №101/102 Херсон — Киев — Славянск с удлиненным маршрутом в Краматорск, а 6 августа — в обратном направлении
Об этом информирует Укрзализныця.
"Популярность нового сообщения Херсон - Киев - Славянск, которое мы ввели 2 недели назад, превзошла наши ожидания, поэтому продолжаем маршрут поезда в Краматорск", - пишет пресс-служба.
Из Киева поезд по-прежнему будет отправляться по нечетным числам в 20:42, делать остановку в Славянске с 08:15 до 08:20 и прибывать в Краматорск в 08:38.
В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться по четным числам в 09:26, Славянск 09:42-09:47, прибытие в Киев в 20:30.
Продолженным маршрутом поезд №101/102 Херсон - Киев - Славянск впервые отправится в рейс 5 августа из Херсона и Киева, а 6 августа - из Краматорска.
Билеты в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах Укрзализныци.
Сообщается, что в Донецкую область курсируют поезда №712 Киев — Краматорск, №192 Одесса — Краматорск и №104 Львов — Краматорск.
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- 30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.
- 11 июля компания продлила маршрут №101/102 в Славянск и Полтаву.
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