Об этом сообщило издание Reuters , со ссылкой на вашингтонский аналитический центр 38 North.

Известно, что проект 38 North, отслеживающий события в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за последние несколько лет, хотя российская ветеринарная служба сообщила в среду, что поезд пересек границу с Северной Кореей, перевозя лошадей.

"Невозможно определить цель поезда по снимкам, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и всеобщего ожидания возобновления торговли между двумя странами", - говорится в сообщении 38 North.

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Кроме того, по информации, Северная Корея закрыла 800-метровый мост дружбы Туманган (Корейско-российский мост дружбы), единственную наземную связь между странами, в феврале 2020 года во время пандемии COVID-19.

В сообщении также говорится, что в 10:24 по местному времени (01:24 по Гринвичу) на корейской стороне границы было видно три вагона, а в 13:10 по местному времени (04:10 по Гринвичу) они оказались на территории России за локомотивом, примерно в 200 метрах от конца железнодорожного моста.

В 14:29 локомотив и три вагона были видны на путях на российской станции Хасан, примерно в 2 км от границы, а три меньших крытых вагона, или, возможно, контейнеры на платформах, были припаркованы рядом с вновь прибывшим поездом на соседнем пути.

На 2 ноября было известно, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

3 ноября стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают разные варианты противодействия снабжению Северной Кореей оружия России, в том числе и дополнительные санкции.

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