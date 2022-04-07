Поезд из Харькова в Киев на 13:50 7 апреля отменили по техническим причинам
В 13:50 поезд Харьков – Киев не выехал из-за технических проблем, пассажиров просят сесть на другой поезд
Об этом сообщила Укрзализныця .
"Поезд №723 из Харькова в Киев в 13:50 не отправился по техническим причинам. Пассажиры, имеющие билеты на этот поезд, должны совершить посадку на поезд № 755 Харьков - Киев в 17:00", - говорится в заявлении.
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