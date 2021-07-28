Поезд Интерсити+ "Киев - Запорожье" задерживается на 3 часа
Поезд Интерсити +, следующий из Киева в Запорожье, задерживается из-за технической неисправности
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
"В 16:20 с локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье. Ориентировочное время задержки - 3 часа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с задержкой отправится и обратный рейс в Киев
"Время отправления будет дополнительно объявлено на станции Запорожье", - заявили в УЗ
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