Поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном
11 октября в 15:12 на железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир произошло ДТП
Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.
По предварительной информации, водитель комбайна выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут - Львов.
В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.
Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересаженные на другие места в поезде. Из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет.
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