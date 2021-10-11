Поезд Бахмут-Львов столкнулся с комбайном

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

По предварительной информации, водитель комбайна выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут - Львов.

В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересаженные на другие места в поезде. Из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет.