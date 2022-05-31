Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - сообщил дипломат.

И дальше дополнил:

"Этот пакет санкций включает другие жесткие меры: деSWIFT крупнейшего российского банка Сбербанка, запрет еще 3 российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине".

Венгерский премьер Виктор Орбан перед саммитом заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и если Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что не считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет будет согласован.

27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти, за исключением сырья, поставляемого трубопроводом.

29 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС новый план по постепенному отказу от поставок российской нефти. Однако правительства Европейского Союза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был уверен, что лидеры ЕС договорятся о санкциях в понедельник, 30 мая.

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