Поэтапно или сразу – но есть необратимое движение относительно отказа стран мира от российской нефти и газа, – политолог-международник

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



По словам политолога, эмбарго не означает немедленного отказа.



"Я бы говорил об эмбарго, которое реализуется в несколько этапов. Некоторые страны, менее зависимые от российской нефти, газа и угля, могут немедленно отказаться", - сообщил он.



В то же время Воля подчеркнул: "Важно, чтобы страны, которые сильно зависят от России, как Германия, также постепенно отказывались от поставок из страны-агрессора. Таким образом Германия хочет отказаться от российской нефти, надо отказаться до конца текущего года. Я бы акцентировал на том, что мы все же видим необратимое движение по отказу стран мира от российской нефти и газа".



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