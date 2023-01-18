На самом деле из-за нынешних непрерывных хлопот военного времени недолго и забыть, что ты – поэт. Что, как писал Василий Стус, Вся суть твоя – лише в поеті, а решта – тільки перегній, що живить корінь". "Не стріляй у спину, я поет", – красными буквами было написано на черной футболке, которую когда-то подарила мне будущая жена. Я улыбнулся тогда, ведь были мирные времена, поэты свободно разгуливали по улицам, вволю читая стихи себе и согражданам, расстреливать их явно никто не собирался. Однако прошло немного времени, и надпись на футболке неожиданно обрела актуальность. Она оказалась вещей, если вспомнить трагическую судьбу Владимира Вакуленко и других украинских художников, журналистов, фотографов, которые не смогли безопасно разойтись с российским зверьем. "Владимир был особой Стусовской закалки, но в то же время по-детски уязвимым, – сказал во время прощания с погибшим Вакуленко писатель Саша Дерманский. – Он выжег вокруг себя вражеские сорняки и упорно садил украинский сад. Он заплатил самую высокую цену, и этот долг теперь выплачивать всем нам".

Читайте также: Война как пост

Быть по-детски уязвимым поэтом всегда непросто, а во времена военного лихолетья – особенно. То, что нормальные (т.е. обычные) люди воспринимают вполглаза и в четверть уха, поэт воспринимает всеми органами чувств одновременно, с утроенной интенсивностью. Поэт видит всем сердцем

Быть по-детски уязвимым поэтом всегда непросто, а во времена военного лихолетья – особенно. То, что нормальные (т.е. обычные) люди воспринимают вполглаза и в четверть уха, поэт воспринимает всеми органами чувств одновременно, с утроенной интенсивностью. Поэт видит всем сердцем. Если еле слышный шорох осеннего листа для него звучит, как литавры траурного оркестра, представьте себе, как для поэта будет звучать выстрел или взрыв; если он проливает горячие, непритворные слезы за покойным муравьем и безвозвратным золотом последнего шмеля, поймите, какими невыносимо жуткими будут для него фото, по которым безразлично скользит глаз светского, так сказать, человека, перекормленного медиа, – фото с пораженными ракетами домами. Фото, где девушка сидит на руинах своего дома, своей жизни, а под завалами лежат тела ее погибших родителей.

Только поэт может создать слово, сила которого тождественна взрывной волне от крылатой ракеты. И если смертоносное действие устройства, запущенного бешеными орангутангами из русской глубинки, имеет ограниченный радиус действия в пространстве и времени, то действие поэтического слова продолжается, без преувеличения, веками, вспомните хрестоматийные стихи Тараса Шевченко

Читайте также: Не забыть о снеге

Как выдержать это поэту? И вообще каждому нормальному человеку с сердцем? Однако сверхуязвимость и детская чистота поэтической души не означает ее излишней слабости. Только поэт может создать слово, сила которого тождественна взрывной волне от крылатой ракеты. И если смертоносное действие устройства, запущенного бешеными орангутангами из российской глубинки, имеет ограниченный радиус действия в пространстве и времени, то действие поэтического слова продолжается, без преувеличения, столетиями, вспомните хрестоматийные стихи Тараса Шевченко. Эти стихи и по сей день остаются актуальны, обретая еще большую актуальность теперь, когда безмозглая орда решила снова оккупировать "ланы широкополі, і Дніпро, і кручі".

Всех жителей государства не перебить, рассуждает враг, и в Сибирь не выслать. Но в случае военного поражения многие добровольно согласятся сотрудничать с оккупационными властями. Одни продадутся, другие будут молчать, напуганные показательными расстрелами, депортациями и глухими слухами из концентрационных лагерей. Только поэты могут громко и выразительно сказать, что Украина никогда не будет рабой российских палачей. А вслед за ними слово повторит и украинский народ. Именно поэтому поэты – любимая мишень для врагов. Ведь даже расстреляные, они продолжают кричать, как по сей день кричат к нам строки уничтоженных палачами всех стран украинских поэтов и поэтес, в частности, Николая Зерова, Елены Телиги, Василя Стуса. Не случайно оккупанты, захватив наши города, уничтожали прежде всего украинские музеи и библиотеки, особую ненависть питая как раз к произведениям Стуса, к нашим зеленым Евангелиям и черно-красным песенникам.

Читайте также: Украинское хюге

Когда я дописывал эту колонку, на смартфоне выскочило сообщение от приложения "Киев цифровой". Я держу это приложение для того, чтобы вовремя узнать о воздушной тревоге и оплачивать проезд в городском транспорте. Но на этот раз речь шла о другом: разработчики привлекали пользователей к опросу об общении на украинском языке, предлагая несколько идей для его изучения, уроки с лекциями, курсы, которые погружают в живой язык и рассказывают об опыте знаменитостей в общении на украинском языке и т.д.

Я пожал плечами. Какие курсы? Какие знаменитости? Сохраните своих поэтов. А уж они напишут вам песни и стихи, которые будет повторять весь народ, на родном языке, а не на языке знаменитостей. Ведь поэты – сами война. Против забвения. Против безмолвия. Против утраты идентичности. И именно им суждена победа над вечностью.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.