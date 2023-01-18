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OPINION

Поэт и война

18 января, 2023 среда
20:03
Мнение Константин Москалец

Только поэт может создать слово, сила которого тождественна взрывной волне от крылатой ракеты

На самом деле из-за нынешних непрерывных хлопот военного времени недолго и забыть, что ты – поэт. Что, как писал Василий Стус, Вся суть твоя – лише в поеті, а решта – тільки перегній, що живить корінь". "Не стріляй у спину, я поет", – красными буквами было написано на черной футболке, которую когда-то подарила мне будущая жена. Я улыбнулся тогда, ведь были мирные времена, поэты свободно разгуливали по улицам, вволю читая стихи себе и согражданам, расстреливать их явно никто не собирался. Однако прошло немного времени, и надпись на футболке неожиданно обрела актуальность. Она оказалась вещей, если вспомнить трагическую судьбу Владимира Вакуленко и других украинских художников, журналистов, фотографов, которые не смогли безопасно разойтись с российским зверьем. "Владимир был особой Стусовской закалки, но в то же время по-детски уязвимым, – сказал во время прощания с погибшим Вакуленко писатель Саша Дерманский. – Он выжег вокруг себя вражеские сорняки и упорно садил украинский сад. Он заплатил самую высокую цену, и этот долг теперь выплачивать всем нам".

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Быть по-детски уязвимым поэтом всегда непросто, а во времена военного лихолетья – особенно. То, что нормальные (т.е. обычные) люди воспринимают вполглаза и в четверть уха, поэт воспринимает всеми органами чувств одновременно, с утроенной интенсивностью. Поэт видит всем сердцем

Быть по-детски уязвимым поэтом всегда непросто, а во времена военного лихолетья – особенно. То, что нормальные (т.е. обычные) люди воспринимают вполглаза и в четверть уха, поэт воспринимает всеми органами чувств одновременно, с утроенной интенсивностью. Поэт видит всем сердцем. Если еле слышный шорох осеннего листа для него звучит, как литавры траурного оркестра, представьте себе, как для поэта будет звучать выстрел или взрыв; если он проливает горячие, непритворные слезы за покойным муравьем и безвозвратным золотом последнего шмеля, поймите, какими невыносимо жуткими будут для него фото, по которым безразлично скользит глаз светского, так сказать, человека, перекормленного медиа, – фото с пораженными ракетами домами. Фото, где девушка сидит на руинах своего дома, своей жизни, а под завалами лежат тела ее погибших родителей.

Только поэт может создать слово, сила которого тождественна взрывной волне от крылатой ракеты. И если смертоносное действие устройства, запущенного бешеными орангутангами из русской глубинки, имеет ограниченный радиус действия в пространстве и времени, то действие поэтического слова продолжается, без преувеличения, веками, вспомните хрестоматийные стихи Тараса Шевченко

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Как выдержать это поэту? И вообще каждому нормальному человеку с сердцем? Однако сверхуязвимость и детская чистота поэтической души не означает ее излишней слабости. Только поэт может создать слово, сила которого тождественна взрывной волне от крылатой ракеты. И если смертоносное действие устройства, запущенного бешеными орангутангами из российской глубинки, имеет ограниченный радиус действия в пространстве и времени, то действие поэтического слова продолжается, без преувеличения, столетиями, вспомните хрестоматийные стихи Тараса Шевченко. Эти стихи и по сей день остаются актуальны, обретая еще большую актуальность теперь, когда безмозглая орда решила снова оккупировать "ланы широкополі, і Дніпро, і кручі".

Всех жителей государства не перебить, рассуждает враг, и в Сибирь не выслать. Но в случае военного поражения многие добровольно согласятся сотрудничать с оккупационными властями. Одни продадутся, другие будут молчать, напуганные показательными расстрелами, депортациями и глухими слухами из концентрационных лагерей. Только поэты могут громко и выразительно сказать, что Украина никогда не будет рабой российских палачей. А вслед за ними слово повторит и украинский народ. Именно поэтому поэты – любимая мишень для врагов. Ведь даже расстреляные, они продолжают кричать, как по сей день кричат к нам строки уничтоженных палачами всех стран украинских поэтов и поэтес, в частности, Николая Зерова, Елены Телиги, Василя Стуса. Не случайно оккупанты, захватив наши города, уничтожали прежде всего украинские музеи и библиотеки, особую ненависть питая как раз к произведениям Стуса, к нашим зеленым Евангелиям и черно-красным песенникам.

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Когда я дописывал эту колонку, на смартфоне выскочило сообщение от приложения "Киев цифровой". Я держу это приложение для того, чтобы вовремя узнать о воздушной тревоге и оплачивать проезд в городском транспорте. Но на этот раз речь шла о другом: разработчики привлекали пользователей к опросу об общении на украинском языке, предлагая несколько идей для его изучения, уроки с лекциями, курсы, которые погружают в живой язык и рассказывают об опыте знаменитостей в общении на украинском языке и т.д.

Я пожал плечами. Какие курсы? Какие знаменитости? Сохраните своих поэтов. А уж они напишут вам песни и стихи, которые будет повторять весь народ, на родном языке, а не на языке знаменитостей. Ведь поэты – сами война. Против забвения. Против безмолвия. Против утраты идентичности. И именно им суждена победа над вечностью.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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