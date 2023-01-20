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Обзор

Поэт Чубай, вождь индейцев Даценко или снайпер Белый Ворон: что посмотреть на выходных

20 января, 2023 пятница
17:53
Культура

От реальной истории вождя индейцев украинца Ивана Даценко до видоизмененной истории украинского бойца Николая Воронина: жизнеописания, которые не оставляют равнодушными

Дата 22 января в истории Украины особенная. В этот день в 1919 году на столичной Софийской площади был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единую соборную Украину. Если заглянуть в события ближайшей истории, то можно вспомнить невероятный внутренний подъем, который переживали украинцы в 1990 году, чествуя День Соборности "живой цепью", в котором, по разным подсчетам, приняли участие до 5 млн человек, связав Ивано-Франковск, Львов и Киев. И именно в контексте особых патриотических чувств в эти выходные Еспресо и выбрал фильмы для просмотра.

"Чубай. Говорить снова"

В кинотеатрах с 19 января

Фильм о легендарном поэте и переводчике Грицьке Чубае, который, по определению Ивана Дзюбы, был "одной из самых соблазнительных и трогательных легенд украинского безвременья 70-80-х годов XX века". О его приезде во Львов и о его самоутверждении здесь, о его славе и о том, как КГБ превратило жизнь поэта и его близких в ад.

Проникновенная лента, которую инициировала дочь Грицька Чубая, музыкант и певица Соломия Чубай и которую на стыке жанров документального кино и телеспектакля воплотил режиссер и продюсер Михаил Крупиевский. В главной роли — современный поэт Сергей Жадан, который говорит в фильме о его герое невероятно тепло и без лишнего пафоса.

Фильм держит, будоражит, пронизывает. Воспоминания о Грицьке Чубае не только его семьи (жены Галины и детей Тараса и Соломии), но и Виктора Морозова, Валерия Шаленко, Юрия Брылинского, Игоря Калинца, Василя Герасимьюка, Мыколы Рябчука, Катерины Немыри, Ореста Яворского, Романа Кися, Романа Готры, Богдана Стельмаха, Влодка Кауфмана, Иосифа Иванкевича, Святослава Максимчука, Юрия Винничука, Мирослава Гредиля (знаменитых людей для своего поколения), попытка осмыслить и взглянуть на все с расстояния опыта и времени, где задумчивость и молчание не менее красноречивы, чем слова – это не просто воспоминания о человеке. Это также о многих других украинских семьях, прошедших через больший или меньший ад карательной системы. О том, как коварно и многолико может быть зло. О хрупкости человеческой души, о потребности понимания, об осуждении и прощении, о многих других вещах, отчитывая которые, зритель прокладывает также мосты и к себе и своим близким.

"Поводырь, или У цветов есть глаза"

На Netflix и Youtube

Очень трогательный и действительно очень крутой украинский исторический драматический фильм режиссера и сценариста Олеся Санина, в основу сюжета которого положены странствия по Советской Украине американского мальчика, сопровождающего слепого кобзаря в годы коллективизации и Голодомора. Фильм о любви, верности, подлости и предательстве на фоне самых драматичных страниц украинской истории. Снят по реальным фактам и свидетельствам. Мировая премьера фильма состоялась на Одесском международном кинофестивале 16 июля 2014 года при полном аншлаге. Лента выдвигалась от Украины на Оскар и была представлена на многих международных кинофестивалях.

Актеры: Антон Святослав Грин, Станислав Боклан, Александр Кобзарь, Джефф Баррелл, Джамала.

"Домой"

На Мегого

Украинский драматический фильм 2019 года, полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева с Ахтемом Сеитаблаевым в главной роли. Это первый украинский фильм об аннексии Крыма и, хотя, этих событий в ленте нет, но они являются важныым фоном и причиной всего происходящего на экране. Мировая премьера фильма состоялась 22 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале, где он принимал участие в конкурсной программе "Особый взгляд".

По сюжету у крымского татарина Мустафы в войне на Донбассе погибает его старший сын. Отец едет в Киев, куда выехали два его сына после аннексии Крыма с мыслью вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. В центре внимания режиссера не столько извечный конфликт "отцы и дети", сколько проблемы потери связей с родной землей и человека с человеком.

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Рэмзи Билялов, Дарья Барихашвили, Вероника Лукьяненко, Виктор Жданов, Анатолий Маремпольский, Акмаль Гурезов и Лариса Яценко.

"Снайпер. Белый ворон"

На Netflix

Первый украинский фильм о российско-украинской войне, вышедший на большие экраны уже во время полномасштабного вторжения России. Лента от компании UM-Group – полнометражная игровая. Режиссер — Марьян Бушан, в то же время ставший соавтором сценария вместе с Николаем Ворониным, чья реальная история легла в основу сюжета.

Николай Воронин, в прошлом экопоселенец, в 2014 году пошел на российско-украинскую войну добровольцем и защищал донецкий аэропорт.

Роли в фильме исполнили Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский и Олег Шульга.

"Прошедший сквозь Огонь"

На Youtube на Мегого

Настойчивый совет еще раз просмотреть ленту "ТотКтоПрошелСквозьОгонь", несмотря на то, что она вышла еще в 2012 году, выходит из желания таким образом поддержать актера театра, кино и дубляжа Дмитрия Линартовича, который, как десантник ВСУ, получил тяжелое ранение в боях за Соледар.

Ленту "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" режиссер Михаил Ильенко снял по мотивам реальной истории Ивана Даценко — украинского хлопца из-под Полтавы, пилота-аса, который был героем Советского Союза, стал пленником ГУЛАГа, но смог найти силы вырваться на свободу. Судьба забросила этого удивительного человека в Канаду, где он стал вождем местного племени индейцев.

Когда создавался этот фильм, украинский кинематограф переживал нехватку положительного героя. Собственно, ленты с героями-неудачниками появлялись, а вот с теми, на которых можно было бы ориентироваться, нет. Михаил Ильенко попытался сломать стереотипы – предложить зрителю именно положительного героя. И ему это удалось

В ролях: Дмитрий Линартович, Виталий Линецкий, Ольга Гришина, Виктор Андриенко, Ивана Ильенко, Алексей Колесник, Александр Игнатуша.

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