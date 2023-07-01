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Поджоги и погромы во Франции: задержаны уже более 1 300 участников, привлечены 45 тысяч полицейских

1 июля, 2023 суббота
14:40
Мир

Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании почти 1 300 митингующих во время продолжающихся уже несколько дней массовых беспорядков по всей стране из-за смерти подростка от рук полицейского

Об этом передают RFI и CNN.

Отмечается, что, несмотря на запрет на все масштабные меры в стране, протесты продолжались до утра 1 июля.

Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 1311 человек, регистрации 2560 пожаров на дорогах общего пользования, 234 случаях повреждения или пожара в зданиях и 1350 случаях возгорания автомобилей.

В частности, в пятницу вечером, 30 июня, 79 полицейских и жандармов получили ранения, а их отделения были атакованы 58 раз.

Также известно, что правительство Франции привлекло более 45 тысяч правоохранителей и спецназовцев для противодействия беспорядкам.

Согласно информации от полиции, в центре Марселя митингующие ограбили магазин оружия и похитили несколько охотничьих ружей без патронов. Полиция также сообщила, что задержала одного человека, имевшего при себе винтовку, которая, по их словам, была похищена.

Справка.

По всей стране, в частности в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, возникли беспорядки из-за смерти 17-летнего парня алжирско-марокканского происхождения. Это событие вызвало возмущение преимущественно среди мигрантов и выходцев из бывших французских колоний. Они выступают против полицейского насилия и расизма.

Смерть 17-летнего подростка

Во вторник, 27 июня, полиция Франции застрелила 17-летнего парня, не остановившего машину. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере, районе, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, громили автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. ОМОН применил слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского вызывают вопросы, хотя он предположил, что полицейский мог чувствовать угрозу.

Общество
Франция
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