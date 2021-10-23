Поджог дома заместителя Ермака: задержанным объявлено подозрение

Подробности приводит Еспресо.TV .



"Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить $ 7 тыс. К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25- летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в награду отдать часть этой суммы ", - сообщает сегодня, 23 октября 2021 года, пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли на место совершения преступления в Дарницком районе столицы.









Сначала они нанесли краской на заборе этого дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, второй - поджег бутылку и бросил ее через забор на территорию дома.

"При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленника заметили посторонние лица, он пытался бежать, однако по горячим следам его задержали правоохранители. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника", - добавили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



бставины уголовного преступления, а также другие лица, которые к нему причастны, устанавливаются.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb