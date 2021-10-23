Поджог дома заместителя Ермака: задержанным объявлено подозрение
По процессуальному руководству Дарницкой окружной прокуратуры Киева двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, сообщено о подозрении
Подробности приводит Еспресо.TV .
"Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить $ 7 тыс. К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25- летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в награду отдать часть этой суммы ", - сообщает сегодня, 23 октября 2021 года, пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли на место совершения преступления в Дарницком районе столицы.
Сначала они нанесли краской на заборе этого дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, второй - поджег бутылку и бросил ее через забор на территорию дома.
"При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленника заметили посторонние лица, он пытался бежать, однако по горячим следам его задержали правоохранители. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника", - добавили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
бставины уголовного преступления, а также другие лица, которые к нему причастны, устанавливаются.
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