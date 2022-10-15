"Поджигателям не место на собрании пожарных": вице-премьер Канады Фриланд призвала выгнать Россию из МВФ и G20
Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что Россию необходимо исключить из Большой двадцатки и Международного валютного фонда
Об этом сообщает Bloomberg .
По ее словам, России не место в таких организациях, как МВФ и G20, как поджигателям не место на собрании пожарных.
"Встречи МВФ и Всемирного банка – это встречи пожарных, то есть министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на заседаниях МВФ. Поджигателям не место на собрании пожарных", - сказала Фриланд.
В то же время она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в организациях, а лишь способна публично обвинить режим Владимира Путина в решении начать войну со своим соседом.
"Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности", – пообещала Фриланд.
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