Об этом сообщает Bloomberg .

По ее словам, России не место в таких организациях, как МВФ и G20, как поджигателям не место на собрании пожарных.

"Встречи МВФ и Всемирного банка – это встречи пожарных, то есть министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на заседаниях МВФ. Поджигателям не место на собрании пожарных", - сказала Фриланд.

В то же время она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в организациях, а лишь способна публично обвинить режим Владимира Путина в решении начать войну со своим соседом.

"Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности", – пообещала Фриланд.

12 октября министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Оттава передаст Украине новый пакет военной помощи на $47 млн.

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