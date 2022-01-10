Поджег автомобиль ВСУ и облил памятник погибшим в войне с РФ: СБУ задержала в Одессе агента российских спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам", - говорится в сообщении.

Задержанный иногда приезжал в Украину, чтобы выполнять задачи, которые ему ставили представители российской военной разведки. СБУ установила, что кураторы действовали с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.





Следующими целями агента были офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области.

"Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения", - сообщили в СБУ.

Злоумышленник был задержан во время встречи с исполнителем. Агент передавал план по поджогу военной техники и деньги за предварительный поджог автомобиля ВСУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет следствие, правоохранители пытаются привлечь к ответственности причастных лиц.