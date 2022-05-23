Подводя итоги Рамштайн-2, Алексей Резников использовал неожиданную метафору из "Звездных войн"
Министр обороны Украины опубликовал изображение "Звезды Смерти" – боевой космической станции из популярного телесериала
Об этом Министр обороны Украины написал в Twitter.
"Встреча в формате Ramstein прошла успешно", - сообщил Алексей Резников и присоединил к своему твиту изображение боевой космической станции "Звезда Смерти" из популярного сериала "Звездные войны".
В сериале "Звезда Смерти" способна разрушать целые планеты. Таким, по мнению Резникова, выглядит партнерство Украины с более чем 40 странами мира в противостоянии с Россией.
Глава оборонного ведомства Украины также сообщил, что во время разговора с американским коллегой договорились, что 15 июня подведут итоги "использования систем, обсуждаемых сегодня партнерами, на поле боя".
- 23 апреля министр обороны США провел виртуальную встречу по Украине с представителями более 40 стран – Рамштайн-2. Во время встречи он рассказал о помощи Украине, оказанной партнерами.
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