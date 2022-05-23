Об этом Министр обороны Украины написал в Twitter.

"Встреча в формате Ramstein прошла успешно", - сообщил Алексей Резников и присоединил к своему твиту изображение боевой космической станции "Звезда Смерти" из популярного сериала "Звездные войны".

В сериале "Звезда Смерти" способна разрушать целые планеты. Таким, по мнению Резникова, выглядит партнерство Украины с более чем 40 странами мира в противостоянии с Россией.

Глава оборонного ведомства Украины также сообщил, что во время разговора с американским коллегой договорились, что 15 июня подведут итоги "использования систем, обсуждаемых сегодня партнерами, на поле боя".