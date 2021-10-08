Подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом

Об этом сообщает CNN .

Из-за аварии несколько американских моряков получили травмы, угрозы их жизни нет. По словам военных, ядерная силовая установка подводной лодки не пострадала.

Инцидент будет расследован, заявили военные. Он произошел еще 2 октября, но сообщили о нем через шесть дней.

Подводная лодка Connecticut действовала в Южно-Китайском море в рамках международных учений под руководством авианосной группы Великобритании. В учениях принимают участие силы США, Великобритании, Японии, Австралии, Канады и Нидерландов.