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"Подвергли опасности гражданских": США заявили об ответственности РФ за обстрел КПВВ "Гнутово"

3 февраля, 2022 четверг
09:27
война с Россией посольство США

США заявили об ответственности России за обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области и призвали оккупантов придерживаться собственных обязательств о прекращении огня

Об этом идет речь в заявлении Посольства США в Украине в Twitter.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в заявлении.

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