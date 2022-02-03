"Подвергли опасности гражданских": США заявили об ответственности РФ за обстрел КПВВ "Гнутово"

Об этом идет речь в заявлении Посольства США в Украине в Twitter.



"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в заявлении.

Напомним, 2 февраля оккупанты с помощью беспилотника сбросили на КПВВ "Гнутово" гранатометный выстрел ВОГ-17.