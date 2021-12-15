Подвергал пыткам украинских военных и снимал "допросы" на видео: помощника диверсанта Безлера приговорили к 11 годам заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Следствие выяснило, что он входил в состав группировки, которую возглавлял диверсант военной разведки РФ Безлер.



По заданию главаря он снимал на видео "допросы" украинских военных, а затем монтировал и публиковал их в Интернете, в том числе на сайтах российских оккупантов.



Также сфабрикованные материалы использовали спецслужбы РФ для информационных диверсий против Украины.



В июне 2020 года в Мариуполе контрразведка СБУ поймала российского наемника.



По информации правоохранителей, задержанным оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к группировке Безлера, где стал помощником по вопросам пропаганды и информационных операций.



Он пытал заложников оккупантов, которых незаконно удерживали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.



Суд признал участника "ЛДНР" виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 11 лет тюрьмы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb