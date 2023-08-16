Подвергал пыткам более 500 гражданских в Харьковской области: боевику "ЛНР" объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи установили причастность к военным преступлениям, а именно незаконному содержанию и совершению насилия над людьми, 36-летнему гражданину Российской Федерации. Он был участником террористической организации "ЛНР".

Отмечается, что вместе с другими военными подразделениями ВС России фигурант после полномасштабного вторжения на территорию Украины и оккупации части Харьковщины захватил помещение "Волчанского агрегатного завода", которое превратили в "тюрьму" для местных жителей.

Туда оккупанты свозили из окрестных населенных пунктов гражданских, которые отказывались сотрудничать с оккупантами.

По свидетельствам очевидцев, в крупнейшей из обнаруженных на деоккупированных территориях застенки подверглись физическим и психологическим издевательствам и увечьям более 500 человек. Среди пленников российских захватчиков были и пожилые люди.

Полиция установила, что захватчики держали людей в так называемой тюрьме по несколько месяцев, а некоторые из заключенных незаконно содержались более полугода. На стенах застенчивые заключенные отмечали дни, недели и месяцы пребывания в неволе. Оккупанты требовали от пленников информацию о гражданах, выступавших против деяний российской армии.

Людей беспощадно пытали, применяя ток через провода, привязанные к разным частям тела. Также гражданских избивали резиновыми палками, вырывали ногти. Люди, перенесшие эти ужасы, выцарапывали на стенах застенчивые иконы и слова молитвы.

Кроме этого, среди пострадавших от зверств российских военных преступников были и семь граждан Шри-Ланки, которые до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины обучались в медицинском колледже в Купянске. Спасаясь от оккупации, в марте 2022 года они отправились в Харьков, но по дороге их задержали российские военные. Оккупанты отвезли иностранцев в агрегатный завод в Волчанске, разместили их в камеры, где содержали в течение 4 месяцев и подвергали физическому и психологическому насилию.

На основании собранных доказательств гражданину России сообщено о подозрении по статье о жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.