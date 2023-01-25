Об этом в твиттере написал сенатор от Республиканской партии Джош Хавли.

"TikTok - это запасной вход Китая в жизни американцев. Он подвергает опасности конфиденциальность наших детей и их психическое состояние", - написал он.

Хавли отметил, что в декабре 2022 года конгресс США уже запретил использовать приложение на всех служебных устройствах. Теперь сенатор планирует внести новый законопроект о полном запрете TikTok на национальном уровне. Впрочем, когда именно это будет сделано, Хавли не уточнил.

13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.

6 января TikTok остановил процесс найма консультантов, которые помогли бы компании реализовать потенциальное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами.