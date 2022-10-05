Подтягивают резервы, взрывают мосты и уничтожают боеприпасы: как оккупанты реагируют на констрнаступление ВСУ на Юге
Российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Противник пытается удержать оккупированные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны. Враг активно ведет воздушную разведку, продолжая техногенный шантаж и давление на гражданское население, наносит удары по гражданской инфраструктуре жилым районам тыловых населенных пунктов. По нашим позициям продолжают наносить ракетные удары", - пишут в ВСУ.
На отдельных направлениях фронта россияне, в ответ на контрнаступление ВСУ, осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние.
Также известно, что россияне уничтожают запасы боеприпасов, а также пытаются уничтожить мосты и переправы, чтобы замедлить темпы атак ВСУ.
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
- За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.
- За сутки на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков.
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