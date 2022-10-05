Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Противник пытается удержать оккупированные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны. Враг активно ведет воздушную разведку, продолжая техногенный шантаж и давление на гражданское население, наносит удары по гражданской инфраструктуре жилым районам тыловых населенных пунктов. По нашим позициям продолжают наносить ракетные удары", - пишут в ВСУ.

На отдельных направлениях фронта россияне, в ответ на контрнаступление ВСУ, осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние.

Также известно, что россияне уничтожают запасы боеприпасов, а также пытаются уничтожить мосты и переправы, чтобы замедлить темпы атак ВСУ.

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.

За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.

За сутки на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков.

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