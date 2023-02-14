Подтверждено больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов для Украины, - Зеленский о результатах "Рамштайна"
Во время девятой встречи группы военной поддержки Украины "Рамштайн", 14 февраля, были приняты очередные решения по укреплению Украины, базовые тенденции остаются неизменными
Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Подтверждены партнерами: больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, – Ukraine must be successful. И здесь мы соглашаемся: успех должен быть. Не все о «Рамштайне» можно сообщать публично . Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", - сказал он.
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Кроме этого, Зеленский также отметил, что Украина и партнеры делают все, чтобы государство-террорист как можно скорее проиграло. Сейчас Кремль спешит использовать весь потенциал России, понимая, что сплоченность мира требует времени.
"Поэтому скорость – это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизнь людей, скорость возвращает безопасность", - сказал Зеленский.
Также президент поблагодарил партнеров Украины, которые понимают, что скорость важна.
- 14 февраля министр обороны Алексей Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом системное взаимодействие Украины с Альянсом.
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