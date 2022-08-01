Подтвержденные потери РФ в Украине превысили 5 тыс. единиц разной бронетехники, – исследовательский сервис Oryx
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 5 тыс. единиц бронетехники и транспортных средств армии РФ
Об этом сообщает в твиттере аналитический проект Oryx .
Российские оккупанты потеряли с начала войны уже более 5 тыс. единиц техники, из них почти 3200 – уничтожены, еще 1400 захватили украинские войска.
- 916 танков – 556 из них были уничтожены, 277 захвачены
- 506 боевых бронированных машин – 334 уничтожено, 131 захвачено
- 987 боевых машин пехоты – 644 уничтожены, 254 захвачены
Oryx оценивает потери Украины в 1386 единиц:
- 232 танка – 110 уничтожено, 108 захвачено
- 116 боевых бронированных машин – 56 уничтожено, 57 захвачено
- 173 боевых машины пехоты – 101 уничтожено, 58 захвачено.
Проект считает только машины и пушки, которые попали на фото или видео.
Справочно. Oryx или Oryxspioenkop — голландский сайт анализа оборонной разведки на основе открытых источников и исследовательская группа по вопросам войны. Ею руководят Стийн Митцер и Йост Олиманс. В настоящее время аналитический проект собирает информацию о военных потерях России и Украины во время войны.
- Напомним, по состоянию на 1 августа, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла более 41 тыс. военных, 1768 танков, 932 системы артиллерии, 223 самолета и 190 вертолетов.
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