Об этом он заявил у себя в facebook .

"Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП объявили меня в розыск. Объявляют в розыск тех, кто скрывается. Я даже не представляю, что еще должен был сделать, для сотрудничества со следствием", - написал Шевченко.

По его словам, находясь на консульском учете в стране ЕС, он официально уведомил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении; официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но, очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить "победу". Считаю, что объявление меня в розыск при изложенных выше обстоятельствах - лишнее подтверждение заангажированности и политизированности следствия. В своей правоте я уверен", - добавил экс-глава НБУ.

Также он призвал НАБУ обеспечить открытость, прозрачность и беспристрастность процесса.

Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.

5 октября Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком", приведшей к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

24 октября НАБУ объявило в розыск экс-главу "Укргазбанка" и еще двух членов правления за хищение более 200 млн гривен.

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