Подтверждена ликвидация 18 российских захватчиков в Голой Пристани на Херсонщине, – Генштаб
Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области, по имеющейся информации 18 российских захватчиков уничтожены и 2 ранены
Об этом Генштаб сообщил в facebook.
Также подтверждено, что 2 ноября текущего года, в районе города Энергодар Запорожской области, был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.
Сообщается также, что 3 ноября, в городе Мелитополь, было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны.
"Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах", - говорится в сообщении.
- 3 ноября Дмитрий Кирильчук, депутат Запорожского райсовета, заявил, что в Мелитополе утром взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников.
- 4 ноября стало известно, что ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага в сутки.
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