Об этом Генштаб сообщил в facebook.

Также подтверждено, что 2 ноября текущего года, в районе города Энергодар Запорожской области, был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

Сообщается также, что 3 ноября, в городе Мелитополь, было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны.

"Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах", - говорится в сообщении.

3 ноября Дмитрий Кирильчук, депутат Запорожского райсовета, заявил, что в Мелитополе утром взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников.

4 ноября стало известно, что ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага в сутки.