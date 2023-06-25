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Главная Война с Россией Подтверждена гибель в Оленовке заместителя командира отряда из "Азова" Букарева, - сестра воина

Подтверждена гибель в Оленовке заместителя командира отряда из "Азова" Букарева, - сестра воина

25 июня, 2023 воскресенье
20:58
Война с Россией Дмитрий Букарев ("Азов")

Заместитель командира отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов", черкасчанин Дмитрий Букарев (Белотур) действительно погиб во время теракта, совершенного россиянами в Оленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года

Гибель военного официально подтвердили его сестре Лади Лисовой, о чем она рассказала на Фейсбуке.

"С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не произошло", - отмечает сестра военного.

Как вспоминает Лада Лисова, Дмитрий Букарев пошел на войну добровольцем в 2014 году.

"Отдал 8 лет жизни защите Украины, воспитал немало молодых азовцев. Вместе с побратимами достойно держал оборону Мариуполя. Благодаря таким Героям, как он, Украина получила драгоценное время, пока ребята удерживали южный рубеж", - добавляет Лисова.

"Мой брат был очень мужественным, взвешенным человеком с глубоким познанием мира и постоянным желанием к самосовершенствованию. Для нас, родных, это невыразимое горе, мы потеряли частичку света", - подытожила Лада Лисова.

У Дмитрия остались мать, две дочери, сестра и племянник.

В апреле 2023 года Лада Лисова заявляла черкасскому информационному порталу "18000", что их семья вместе с родными других погибших в Оленовке ждет результатов "развернутой ДНК-экспертизы" .

  • Летом 2022 года российские оккупанты совершили террористический акт, взорвав колонию с пленными защитниками Мариуполя в Оленовке, что на Донетчине.
Мариуполь
Военные новости
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