Гибель военного официально подтвердили его сестре Лади Лисовой, о чем она рассказала на Фейсбуке.

"С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не произошло", - отмечает сестра военного.

Как вспоминает Лада Лисова, Дмитрий Букарев пошел на войну добровольцем в 2014 году.

"Отдал 8 лет жизни защите Украины, воспитал немало молодых азовцев. Вместе с побратимами достойно держал оборону Мариуполя. Благодаря таким Героям, как он, Украина получила драгоценное время, пока ребята удерживали южный рубеж", - добавляет Лисова.

"Мой брат был очень мужественным, взвешенным человеком с глубоким познанием мира и постоянным желанием к самосовершенствованию. Для нас, родных, это невыразимое горе, мы потеряли частичку света", - подытожила Лада Лисова.

У Дмитрия остались мать, две дочери, сестра и племянник.

В апреле 2023 года Лада Лисова заявляла черкасскому информационному порталу "18000", что их семья вместе с родными других погибших в Оленовке ждет результатов "развернутой ДНК-экспертизы" .