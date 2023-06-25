Подтверждена гибель в Оленовке заместителя командира отряда из "Азова" Букарева, - сестра воина
Заместитель командира отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов", черкасчанин Дмитрий Букарев (Белотур) действительно погиб во время теракта, совершенного россиянами в Оленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года
Гибель военного официально подтвердили его сестре Лади Лисовой, о чем она рассказала на Фейсбуке.
"С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не произошло", - отмечает сестра военного.
Как вспоминает Лада Лисова, Дмитрий Букарев пошел на войну добровольцем в 2014 году.
"Отдал 8 лет жизни защите Украины, воспитал немало молодых азовцев. Вместе с побратимами достойно держал оборону Мариуполя. Благодаря таким Героям, как он, Украина получила драгоценное время, пока ребята удерживали южный рубеж", - добавляет Лисова.
"Мой брат был очень мужественным, взвешенным человеком с глубоким познанием мира и постоянным желанием к самосовершенствованию. Для нас, родных, это невыразимое горе, мы потеряли частичку света", - подытожила Лада Лисова.
У Дмитрия остались мать, две дочери, сестра и племянник.
В апреле 2023 года Лада Лисова заявляла черкасскому информационному порталу "18000", что их семья вместе с родными других погибших в Оленовке ждет результатов "развернутой ДНК-экспертизы" .
- Летом 2022 года российские оккупанты совершили террористический акт, взорвав колонию с пленными защитниками Мариуполя в Оленовке, что на Донетчине.
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