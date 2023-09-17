Подтвердить контроль над Клищиевкой пока невозможно, - бригада "Лють"

Об этом днем в воскресенье, 17 сентября 2023 года, Суспильному сообщили в пресс-службе объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

"В Клищиевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на сейчас не могут", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем telegram фото бойцов бригады "Лють" и "Магура" с подписью "Украина всегда возвращает свое". Фотография (см. вверху) сделана на фоне каменной церкви 1841 года, которая является символом Клищиевки.