Подтвердить контроль над Клищиевкой пока невозможно, - бригада "Лють"
В селе Клищиевка Донецкой области, к югу от оккупированного Бахмута, до сих пор ведутся активные боевые действия
Об этом днем в воскресенье, 17 сентября 2023 года, Суспильному сообщили в пресс-службе объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".
"В Клищиевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на сейчас не могут", - говорится в сообщении.
В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем telegram фото бойцов бригады "Лють" и "Магура" с подписью "Украина всегда возвращает свое". Фотография (см. вверху) сделана на фоне каменной церкви 1841 года, которая является символом Клищиевки.
- Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин считает, что после освобождения населенных пунктов вокруг Бахмута россияне будут вынуждены отступить и из самого города, ведь не будет смысла удерживать, если падут фланги.
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