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"Подтвердил непреклонную поддержку Украины": Блинкен поговорил с Кулебой о сдерживании агрессии РФ

7 января, 2022 пятница
20:47
война с Россией Энтони Блинкен

В пятницу, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

Об этом Блинкен написал в Twitter.

"Сегодня во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой я подтвердил непреклонную поддержку Украины со стороны США. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами для сдерживания дальнейшей российской агрессии", - написал Блинкен.


В то же время, Кулеба сообщил в Twitter, что Блинкен заверил его в солидарности стран НАТО с Украиной.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал Кулеба.
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Дмитрий Кулеба
Энтони Блинкен
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