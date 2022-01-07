"Подтвердил непреклонную поддержку Украины": Блинкен поговорил с Кулебой о сдерживании агрессии РФ
В пятницу, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
Об этом Блинкен написал в Twitter.
"Сегодня во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой я подтвердил непреклонную поддержку Украины со стороны США. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами для сдерживания дальнейшей российской агрессии", - написал Блинкен.
В то же время, Кулеба сообщил в Twitter, что Блинкен заверил его в солидарности стран НАТО с Украиной.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал Кулеба.
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- Ранее в Москве без участия Украины состоялась встреча политсоветников Нормандского формата.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в течение нескольких недель.
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