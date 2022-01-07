"Подтвердил непреклонную поддержку Украины": Блинкен поговорил с Кулебой о сдерживании агрессии РФ

Об этом Блинкен написал в Twitter.



"Сегодня во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой я подтвердил непреклонную поддержку Украины со стороны США. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами для сдерживания дальнейшей российской агрессии", - написал Блинкен.

В то же время, Кулеба сообщил в Twitter, что Блинкен заверил его в солидарности стран НАТО с Украиной."Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал Кулеба.