Подтвердил, что не любит Украину: Теннисист Стаховский раскритиковал Ломаченко за флаг после боя с Комми
Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что выйдя на бой с ганцом Ричардом Комми с флагом Белгород-Днестровского, боксер Василий Ломаченко подтвердил, что не любит Украину
Об этом Стаховский написал в комментарии на странице summer_sports_ukraine в Instagram.
По мнению теннисиста, отсутствие национального флага во время поединка показывает, что Ломаченко не любит Украину.
"Вы объясняете почему особый флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к "заребриковцам". А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет", - написал Стаховский, второй ракеткой Украины.
- Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко победил Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко из- за отсутствия украинского флага во время поединка против Ричарда Комми.
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