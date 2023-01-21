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Подтоплены около 20 домохозяйств: на реке Десна борются с ледовым затором

21 января, 2023 суббота
14:55
Общество

20 января в ГСЧС Киевской области поступила информация об образовании ледового затора на р. Десна близ Зазимья Броварского района

Об этом стало известно из telegram-канала Киевской областной военной администрации.

"В результате затора льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимья, Пуховка и Рожны", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что было зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.

"Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна", - добавляется.

Кроме того, также отмечается, что в ночь с 20 на 21 января саперы совершили серию подрывов ледового затоора в районе сел Погребы и Зазимья. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

"Сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе, возможно, слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

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Киевщина
ДСНС
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