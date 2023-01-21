Подтоплены около 20 домохозяйств: на реке Десна борются с ледовым затором
20 января в ГСЧС Киевской области поступила информация об образовании ледового затора на р. Десна близ Зазимья Броварского района
Об этом стало известно из telegram-канала Киевской областной военной администрации.
"В результате затора льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимья, Пуховка и Рожны", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что было зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.
"Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна", - добавляется.
Кроме того, также отмечается, что в ночь с 20 на 21 января саперы совершили серию подрывов ледового затоора в районе сел Погребы и Зазимья. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
"Сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе, возможно, слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
- 20 января сообщалось, что вблизи Киева слышали звуки взрывов: работали пиротехники.
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