Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Подстригал ногти и занес инфекцию: футболист "Динамо" рассказал ужасную историю, как попал в реанимацию

Подстригал ногти и занес инфекцию: футболист "Динамо" рассказал ужасную историю, как попал в реанимацию

28 октября, 2021 четверг
18:32
Спорт

Бразильский футболист "Динамо" Витиньо рассказал о том, как чуть не умер из-за бактериальной инфекции

Об этом Витиньо сообщил YouTube-каналу SportArena.

Витиньо рассказал, что попал в больницу из-за инфекции, поразившей органы. За два месяца до этого переболел коронавирусом.

"Пять месяцев я не играл в футбол вообще. Подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще бы немного, и я, наверное, с вами бы здесь не говорил. Но слава Богу, я здесь и воплощаю свои мечты. В прессе писали правду, что я мог умереть. Три дня я был в реанимации, где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня бы здесь сегодня не было", - сказал Витиньо.

Витиньо подписал с "Динамо" контракт на 5 лет. Киевляне заплатили бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Вингер уже успел сыграть 8 матчей, но пока результативных действий не показал.

Витиньо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за который и выступал последние четыре сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Верховна Рада
27 октября, 2021 среда
Раде предлагают созвать внеочередное заседание для запрета невакцинированным заходить в парламент
Луїс "Кід" Каплан (праворуч)
26 октября, 2021 вторник
The Ring нашел украинского боксера, который стал чемпионом мира до Кличко, Ломаченко и Усика
коронавірус
27 октября, 2021 среда
В COVID-статистике Киева нашли разногласия: положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.26
    Покупка 26.26
    Продажа 26.49
  • EUR
    Покупка 30.37
    Продажа 30.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
28 октября
21:34
"Металлист" победил "Колос" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины
21:29
В Одесской области ищут моряка, упавшего в море
21:08
Оккупанты обязали непривитых крымчан старше 60 лет оставаться дома
20:44
Разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Минцифре, - Енин
20:21
В Харькове снова смертельное ДТП: Infiniti сбил женщину возле пешеходного перехода
20:01
Михаил Радуцкий
Минздрав утвердил список противопоказаний для COVID-вакцинации, - Радуцкий
19:58
ПСЖ потерял Месси перед матчем Лиги чемпионов
19:42
В больнице Одесской области сломалась кислородная станция
19:30
"Заря" в овертайме выбила "Рух" из Кубка Украины
19:22
Сергей Наев
Украинские беспилотники Bayraktar уже более полугода выходят на боевое дежурство, - Наев
19:18
Роналду сообщил, что снова станет отцом, он ждет близнецов
19:01
Евгения Кравчук
Рада может рассмотреть отставки министров на следующей неделе
18:36
карантин
Тернополь введет дополнительные COVID-ограничения с 1 ноября
18:16
Сергей Мякушко
Клуб УПЛ "Минай" объявил о трансфере "Динамо"
18:14
польша граница
Польские пограничники за год выявили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины
18:01
Наталья Диденко
В Украине будет тепло и туманно, - синоптик Наталья Диденко
17:45
Руслан Стефанчук
Стефанчук обещает пересмотр регламента Рады
17:41
ООС
Двое украинских военных получили ранения в зоне ООС
17:17
школа карантин
Школы Сумщины перейдут на "дистанционку"
17:07
Джошуа решил найти новых тренеров после поражения от Усика
17:05
цены продукти
Правительство поддержало законопроект о борьбе с фальсификацией пищевых продуктов
16:51
карантин
Киев переходит в "красную" зону карантина: решение комиссии ТЭБ и ЧС
16:46
ВСУ
В Украине предлагают изменить условия службы иностранцев в ВСУ
16:45
"Львов" в серии пенальти победил "Альянс" в Кубке Украины
16:42
АЗС
Правительство усилило требования к качеству дизельного топлива
16:29
выборы
"Красная" зона карантина не повлияет на проведение местных выборов, – ЦИК
16:28
Это был не наш день, – Зинченко прокомментировал вылет от команды Ярмоленка в Кубке Англии
16:21
Петр Порошенко
Власть продолжает незаконную слежку за Петром Порошенко
16:08
Верховная рада
Рада может собраться на внеочередное заседание 2 ноября
15:58
трактор
Больше площади всей Венгрии: в Налоговой рассказали, сколько украинских сельхозземель обрабатывается неофициально
15:47
В Украине создадут "Школу супергероев"
15:32
минфин
Кабмин поддержал внедрение электронных проверок налогоплательщиков
15:31
"Барселона" объявила имя тренера, который выведет ее на матч ЛЧ с "Динамо"
15:14
Впервые в мире: в Японии запустили в открытую продажу летающий мотоцикл
15:08
Виталий Кличко
В Киеве усилят карантин с 1 ноября, - Кличко
15:04
Джошуа - Усик
Джошуа выразил готовность провести бой с Уайлдером
14:58
Нафтогаз
Нафтогаз за шесть месяцев 2021 года уменьшил чистый убыток в семь раз – до почти 1,7 млрд грн
14:58
Возглавил прокуратуру оккупированного Севастополя: экс-прокурору сообщили о подозрении в госизмене
14:57
Загрязнение воздуха
Украина присоединилась к инициативе по сокращению выбросов метана
14:42
Украинцев предупредили о тумане: в каких регионах ждать
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV