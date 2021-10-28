Подстригал ногти и занес инфекцию: футболист "Динамо" рассказал ужасную историю, как попал в реанимацию
Бразильский футболист "Динамо" Витиньо рассказал о том, как чуть не умер из-за бактериальной инфекции
Об этом Витиньо сообщил YouTube-каналу SportArena.
Витиньо рассказал, что попал в больницу из-за инфекции, поразившей органы. За два месяца до этого переболел коронавирусом.
"Пять месяцев я не играл в футбол вообще. Подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще бы немного, и я, наверное, с вами бы здесь не говорил. Но слава Богу, я здесь и воплощаю свои мечты. В прессе писали правду, что я мог умереть. Три дня я был в реанимации, где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня бы здесь сегодня не было", - сказал Витиньо.
Витиньо подписал с "Динамо" контракт на 5 лет. Киевляне заплатили бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Вингер уже успел сыграть 8 матчей, но пока результативных действий не показал.
Витиньо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за который и выступал последние четыре сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.
- 31 августа бразильский нападающий Витиньо стал игроком киевского "Динамо" .
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