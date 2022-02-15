Подстрекал украинских офицеров к госизмене: в Украине будут судить адмирала ВС РФ
В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника штаба - первого заместителя командующего Черноморским флотом РФ, который подстрекал украинских военных к госизмене в пользу России
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Было установлено, что начальник штаба Черноморского флота ВМФ ВС РФ для причинения ущерба обороноспособности и государственной безопасности Украины, изменения границ ее территории склонял украинских офицеров штаба Севастопольской морской базы и Командование ВМС ВСУ к государственной измене и переходу на сторону России. Также им угрожали применением российскими военными физического насилия и оружия.
Сейчас адмирал является начальником Главного штаба ВМФ ВС РФ - первым заместителем Главнокомандующего ВМФ ВС.
Относительно него завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт за пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательство к государственной измене, а также пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 27). 3 статьи 110, части 4 статьи 27, части 1 статьи 111, части 5 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 437 УК Украины.
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